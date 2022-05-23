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В России начали испытания беспилотника вертолетного типа

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Беспилотник вертолетного типа БАС-200
Беспилотник вертолетного типа БАС-200.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

В России приступили к испытаниям беспилотника вертолетного типа БАС-200. Сертификационные летные испытания начали на базе Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов», сообщили «Ленте.ру» в холдинге «Вертолеты России».

Беспилотник совершил первый вылет в рамках сертификационных испытаний на базе аэродрома Шуевое. Полет на высоте 100 метров длился 11 минут. БАС-200 развил скорость 60 километров в час. Первый полет прошел штатно.

В рамках сертификационных испытаний БАС-200 совершит 90 полетов. Сертификат типа на БАС-200 планируют получить в 2022 году.

Три опытных образца БАС-200 изготовили в феврале, а в апреле завершились производственные и приемо-сдаточные испытания беспилотников. БАС-200 стал первым российским беспилотником вертолетного типа, который внесли в реестр экспериментальной авиации.

В состав комплекса БАС-200 входит два летательных аппарата, наземная станция управления и контейнер для транспортировки беспилотников. Комплекс предназначен для транспортировки грузов, проведения спасательных работ и обнаружения объектов.

В феврале в холдинге «Вертолеты России» сообщили, что БАС-200 может нести полезную нагрузку массой до 50 килограммов.

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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Проекты
БПЛА
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