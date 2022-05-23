В США обсудили перспективы масштабной модернизации самолетов С-130

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Lockheed C-130 Hercules представляет собой основной военно-транспортный самолет, используемый авиацией США и других стран НАТО. Собственно говоря, С-130 - это целое семейство, поскольку самолеты используются в различных целях - не только для доставки войск, военной техники и грузов, но и для ведения электронной разведки, штабной работы, поисково-спасательных операций, заправки других самолетов в воздухе, определения погодных условий и так далее.

Но в последнее время к семейству С-130 возникает все больше вопросов: военные считают, что самолеты необходимо модернизировать, учитывая сложные современные условия.

В штате Флорида на неделе состоялась промышленная конференция Сил специальных операций, организованная Национальной оборонной промышленной ассоциацией. На ней были изложены соображения по модернизации семейства самолетов С-130 в современных условиях.

Как известно, построенный еще в 1960-е годы транспортный самолет служил многим поколениям военнослужащих, участвовавших в боевых действиях по всему миру. Где только не летали С-130. Но в наши дни он сталкивается с проблемами, которые прежде были неизвестны. Как отметил Рич Родригес, технический директор SOCOM, угрозы растут, и это ухудшает возможности использования самолета.

Полковник ВВС Кен Кюблер заявил, что оптимальный вариант – внедрение автономных технологий, которые бы снизили нагрузку на летный экипаж. Как отметил офицер, необходимо сократить численность экипажа и уменьшить рабочую нагрузку на него. Менее загруженный экипаж смог бы более плотно сосредоточиться на выполнении боевых задач и обеспечении безопасности самолетов.

Родригес, в свою очередь, отметил, что SOCOM уже наблюдала за экспериментами Командования специальных операций ВВС по беспилотной кабине. Однако подробности он уточнять не стал. Еще один докладчик, подполковник авиации Кевин МакКлюр, подчеркнул, что сейчас модификации С-130 получают различные обновления с множеством нового оборудования. Задача таких обновлений – добиться, чтобы многочисленные варианты имели общие системы и обеспечивали бы более безопасные полеты и дозаправку.

Нам нужны более совершенные системы связи, способные принимать данные с других платформ, чтобы повышать ситуационную осведомленность в режиме реального времени,

- отметил МакКлюр.

По мнению подполковника Мэтта Ферча, одной из основных задач в рамках модернизации С-130 станет интеграция самолета с высокоточным ударным комплексом и новейшими системами наведения. Самолет должен получить возможность «постоять за себя» в воздушном бою, наносить удары, определять цели, то есть выполнять несколько несвойственные для транспортной воздушной машины функции. Но такова, по мнению американских военных, современная реальность – необходимо менять прежний взгляд на транспортную авиацию.

В настоящее время, отмечают военные, работы ведутся преимущественно в направлении совершенствования систем лазерного наведения. Однако сосредотачиваться только лишь на данном сегменте нельзя: необходимо развивать и другие направления модернизации самолета.