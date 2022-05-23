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Российская газета

Путин поручил создать госсистему защиты информации

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Источник изображения: rg.ru

Укреплять оборону цифрового пространства поручил президент на заседании Совета Безопасности.

Одной из задач Владимир Путин назвал "повышение защищенности информационных систем и сетей связи в государственных органах". Проверки показали, что большинство ресурсов уязвимы для массированных атак и деструктивного внешнего воздействия, тем более при использовании зарубежных технологий последнего поколения, отметил он.

"Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства - здесь не должно быть слабых мест", - потребовал президент. "Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи", - считает он.

Путин указал рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации, а также представить ему предложения по дополнительным шагам для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления.


Кира Латухина

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1 комментарий
№1
23.05.2022 23:29
Создать бы ещё систему защиты от чиновников, обладающих доступом к гостайне, перспективным научным и оборонным разработкам и в тоже время имеющих двойное гражданство, вклады и имущество за рубежом,  близких родственников проживающих не в России.....
Часть этих лиц выехала за рубежи России после начала спецоперации,  часть перешла в оппозицию. что  свидетельствует о их принципиальном несогласии с  проводимой государственной политикой, их автоматически следует причислять к потенциальным  вредителям/предателям и применять в их отношении методы воздействия давно имеющиеся у спецслужб, отвечающих за безопасность государства.
Большего ущерба чем эти "неблагонадёжные элементы" не способны нанести никакие хакеры.
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