Путин поручил создать госсистему защиты информации

Укреплять оборону цифрового пространства поручил президент на заседании Совета Безопасности.

Одной из задач Владимир Путин назвал "повышение защищенности информационных систем и сетей связи в государственных органах". Проверки показали, что большинство ресурсов уязвимы для массированных атак и деструктивного внешнего воздействия, тем более при использовании зарубежных технологий последнего поколения, отметил он.

"Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства - здесь не должно быть слабых мест", - потребовал президент. "Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи", - считает он.

Путин указал рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации, а также представить ему предложения по дополнительным шагам для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления.

Кира Латухина