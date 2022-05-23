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Российская газета

ВСУ получили устаревшую версию самоходки Dana

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Источник изображения: rg.ru

Чехия поставила вооруженным формированиям Украины партию колесных самоходных артиллерийских установок vz.77 Dana. Как сообщается, расчеты уже приступили к освоению этой боевой техники.



Судя по видеороликам, ВСУ получили первоначальную модификацию, созданную во второй половине 70-х годов. В настоящее время по многим тактико-техническим характеристикам ее уже можно считать устаревшей.

Например, максимальная дальность стрельбы обычными осколочно-фугасными снарядами достигает 18700 - 20000 метров.

Отмечается, что скорострельность в течение получаса может поддерживаться на уровне трех выстрелов в минуту. Экипаж-5 человек. Для устойчивости во время применения гаубицы используются три опоры (две по бортам, одна - в корме).

В качестве платформы, на которой была спроектирована САУ, использовался четырехосный вездеход Tatra - 815. Мощность дизельного двигателя - 345 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч. Запас хода по топливу - 650 км.

Dana имеет броневую защиту толщиной 12 мм. На башне устанавливается 12,7-мм зенитный пулемет ДШКМ. Боевая масса - 29250 кг.

Интересно, что в 2020 году сообщалось о заключении "Укрспецэкспортом" контракта о поставках 24 модернизированных DANA-M2, имеющих ряд улучшений, в том числе доработанную кабину, более совершенную автоматизированную систему наведения. Однако, судя по всему, реализовать эту сделку не удалось.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Dana vz.77
Компании
Tatra
Укрспецэкспорт
Проекты
2020-й год
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