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Известия.ru

Военный эксперт оценил идею отменить возрастной предел для контрактников

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Повышение предельного возраста для заключения первого контракта на службу в Вооруженных силах (ВС) России может привести к увеличению числа контрактников. В армию пойдут безработные россияне. Такое мнение высказал в пятницу, 20 мая, военный эксперт, публицист Борис Юлин.

По его словам, увеличение числа контрактников может сократить число призывников, то есть прошедших первичную военную подготовку.

«Каждый набранный контрактник — это непризванный призывник, который пройдет мимо службы», — сказал Юлин в беседе с Lenta.Ru.

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При этом он отметил, что считает не совсем верным рассматривать контрактную армию по умолчанию как профессиональную. Важно, чтобы у служащих по контракту был опыт и чтобы они не успевали утратить свои навыки.

«Идти туда будут не специалисты, а безработные, которые, может быть, и специалисты, но вероятность этого не особо высока», — отметил военный эксперт.

По мнению Юлина, более эффективным способом обеспечения армии специалистами является обучение россиян в военных академиях и училищах.

«Специалистов армия должна готовить постоянно сама, то есть нужны хорошие подготовленные кадры. Они не берутся за счет контракта, они берутся за счет военных училищ, людей, которые не по контракту служат, а людей, которые идут служить на всю жизнь», — уверен эксперт.

Ранее в этот день депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Инициаторами стали председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, сообщает телеканал «360».

Как отметили авторы проекта закона, в настоящее время россияне могут заключить первый контракт с Минобороны в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — в возрасте от 18 до 30 лет.

Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы, пишет «Ридус».

Отдельно отмечается, что для применения высокоточного оружия и использования военной техники нужны профессионалы. Отмечается, что такими специалистами становятся к 40–45 годам.

По мнению депутатов, реализация таких подходов поспособствует привлечению на военную службу специалистов востребованных специальностей, например, профессионалов инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других.

22 апреля «Известия» узнали, что в мае может быть принят законопроект депутатов «Единой России», согласно которому, солдатам-срочникам, до призыва получившим среднее профессиональное образование, могут разрешить заключать контракты с Федеральной службой безопасности.

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Россия
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