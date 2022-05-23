Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек персональных данных.

"Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, здесь не должно быть слабых мест. И принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан. В том числе за счёт более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций связи", - сказал он на заседании Совета безопасности.

Президент отметил, что в этой связи считает целесообразным рассмотрение вопроса о создании государственной системы защиты информации.