«Операция завершена успешно». Флагман российского флота встал на ремонт

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» поставили в док для ремонта
Единственный авианосец Военно-морского флота России «Адмирал Кузнецов» встал в док на 35-м заводе в Североморске для ремонта, рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Докование планировали провести несколько дней назад, но его пришлось отложить из-за сильного ветра. Ожидается, что крейсер вернется в распоряжение ВМФ не раньше 2023 года.
Единственный в российском Военно-морском флоте авианосец "Адмирал Кузнецов" встал в док на 35-м заводе под Мурманском для ремонта и проведения модернизации, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Операция по докованию "Кузнецова" завершена успешно", - сказал Рахманов.
Это планировалось сделать еще 14-15 мая.
Последний контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» предполагал ремонт только одного газотурбинного агрегата, позже выяснилось, что снимать и чинить нужно все четыре, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Из дока корабль не выйдет раньше 2023 года, если не вскроются другие дефекты.
Тяжелая судьба «Кузнецова»
"Адмирал Кузнецов" - единственный авианесущий корабль Военно-морского флота России, флагман ВМФ и Северного флота. Максимальная скорость судна составляет 54 километра в час, а его габариты равняются трем футбольным полям. Авианосец ввели в эксплуатацию в 1991 году и с тех пор ремонтировали не менее семи раз. В общей сложности процесс занял около 13,5 года.
Корабль впервые участвовал в боевых действиях в Сирии в 2016-2017 годах. Примерная стоимость действий крейсера в Сирии составила не менее 7,5 млрд руб., подсчитали в РБК.
После операции в Сирии корабль встал на ремонт, который не закончился до сих пор.
«Адмирал Кузнецов» был передан в ведение ОСК в апреле 2018 года - специалистам было поручено полностью модернизировать энергосистемы и вооружение корабля в рамках контракта стоимостью около 60-65 млрд руб., писал "Коммерсантъ". Тот же контракт предполагал и реконструкцию сухого дока для ремонта, на которую должно было быть потрачено 23 млрд руб.
В октябре 2018 года произошла авария: плавучий док ПД-50, в котором находился «Кузнецов», резко ушел под воду, в результате чего на корабль упал подъемный кран и повредил часть палубы.
После этого "Адмирала Кузнецова" перевели на 35-й судоремонтный завод, но в декабре 2019 года на его борту случился пожар. Корабль загорелся, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. При пожаре погибли два моряка. Еще более 10 человек пострадали. В апреле 2020 года в ОСК оценили ущерб от пожара в 500 млн руб.
Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила для авианосца новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Более того, подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 млрд руб. Директор завода, который должен был помочь авианосцу вернуться в строй, оказался под следствием за хищение десятков миллионов рублей.
В июне 2020 года РИА "Новости", ссылаясь на портал госзакупок, сообщали, что ремонт авианосца потребует более 251 млн руб.
«Подарок для НАТО»
Еще в 2019 году эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс писал, что России вместо ремонта авианосца следует заняться постройкой атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень» или малых ракетных катеров.
Он полагает, что восстановление «Адмирала Кузнецова» обусловлено не реальными потребностями российской армии, а является вопросом национального престижа.
Эксперт обратил внимание на неэффективное использование корабля, который из-за проблем с двигательной установкой, корпусом и аэрофинишером нуждается в частом и дорогом ремонте. По этой причине авианосец входил в пятерку худших в своем классе за всю историю мирового флота по версии The National Interest.
Алиса Андреева