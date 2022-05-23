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Газета.ru

«Операция завершена успешно». Флагман российского флота встал на ремонт

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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов".
Источник изображения: Павел Львов/РИА "Новости"

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» поставили в док для ремонта

Единственный авианосец Военно-морского флота России «Адмирал Кузнецов» встал в док на 35-м заводе в Североморске для ремонта, рассказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Докование планировали провести несколько дней назад, но его пришлось отложить из-за сильного ветра. Ожидается, что крейсер вернется в распоряжение ВМФ не раньше 2023 года.

Единственный в российском Военно-морском флоте авианосец "Адмирал Кузнецов" встал в док на 35-м заводе под Мурманском для ремонта и проведения модернизации, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Операция по докованию "Кузнецова" завершена успешно", - сказал Рахманов.

Это планировалось сделать еще 14-15 мая.

"Однако поднялся сильный ветер до 17 метров в секунду, поэтому решили операцию отложить до более благоприятной погоды", - пояснил глава ОСК.

Последний контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» предполагал ремонт только одного газотурбинного агрегата, позже выяснилось, что снимать и чинить нужно все четыре, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Из дока корабль не выйдет раньше 2023 года, если не вскроются другие дефекты.

Тяжелая судьба «Кузнецова»

"Адмирал Кузнецов" - единственный авианесущий корабль Военно-морского флота России, флагман ВМФ и Северного флота. Максимальная скорость судна составляет 54 километра в час, а его габариты равняются трем футбольным полям. Авианосец ввели в эксплуатацию в 1991 году и с тех пор ремонтировали не менее семи раз. В общей сложности процесс занял около 13,5 года.

Корабль впервые участвовал в боевых действиях в Сирии в 2016-2017 годах. Примерная стоимость действий крейсера в Сирии составила не менее 7,5 млрд руб., подсчитали в РБК.

После операции в Сирии корабль встал на ремонт, который не закончился до сих пор.

«Адмирал Кузнецов» был передан в ведение ОСК в апреле 2018 года - специалистам было поручено полностью модернизировать энергосистемы и вооружение корабля в рамках контракта стоимостью около 60-65 млрд руб., писал "Коммерсантъ". Тот же контракт предполагал и реконструкцию сухого дока для ремонта, на которую должно было быть потрачено 23 млрд руб.

В октябре 2018 года произошла авария: плавучий док ПД-50, в котором находился «Кузнецов», резко ушел под воду, в результате чего на корабль упал подъемный кран и повредил часть палубы.

После этого "Адмирала Кузнецова" перевели на 35-й судоремонтный завод, но в декабре 2019 года на его борту случился пожар. Корабль загорелся, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. При пожаре погибли два моряка. Еще более 10 человек пострадали. В апреле 2020 года в ОСК оценили ущерб от пожара в 500 млн руб.

Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила для авианосца новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Более того, подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 млрд руб. Директор завода, который должен был помочь авианосцу вернуться в строй, оказался под следствием за хищение десятков миллионов рублей.

В июне 2020 года РИА "Новости", ссылаясь на портал госзакупок, сообщали, что ремонт авианосца потребует более 251 млн руб.

«Подарок для НАТО»

Еще в 2019 году эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс писал, что России вместо ремонта авианосца следует заняться постройкой атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень» или малых ракетных катеров.

«Россия окажет НАТО и ВМС [Военно-морским силам] США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, явно являющегося обременением эпохи холодной войны», - высказывал свое мнение специалист.

Он полагает, что восстановление «Адмирала Кузнецова» обусловлено не реальными потребностями российской армии, а является вопросом национального престижа.

Эксперт обратил внимание на неэффективное использование корабля, который из-за проблем с двигательной установкой, корпусом и аэрофинишером нуждается в частом и дорогом ремонте. По этой причине авианосец входил в пятерку худших в своем классе за всю историю мирового флота по версии The National Interest.

Алиса Андреева


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1143 Кречет
2020-й год
885 Ясень
NATO
Авианосец
СФ
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