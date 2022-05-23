Дрон снял уничтожение украинского танка артиллерией

Драматичные кадры уничтожения танка ВСУ гаубицами 100-й бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики появились в Сети. Видеосъемка велась беспилотником, который непосредственно корректировал огонь артиллерии соединения.

Вражеские боевые машины, предположительно Т-64, перемещались по одной из транспортных магистралей на авдеевском направлении. Первый снаряд, хоть и не попал точно в цель, но лег настолько близко, что вызвал панику у танкистов, которые поняли, что за ними зорко следят с высоты и, похоже, от этого они совсем потеряли самообладание.

После второго взрыва националисты попытались укрыться на грунтовой дороге среди деревьев. Находившиеся за броней члены одного из экипажей поспешили покинуть свои места. Во время бегства один из боевиков едва не попал под гусеницы ехавшего следом танка.

Практически сразу в крышу башни переднего Т-64 попал снаряд. Мощный взрыв разметал фрагменты оборудования. От разгорающегося внутреннего пожара в небо поднялось большое облако дыма. В этот момент пустой "шестьдесят четвертый" стал самостоятельно, ломая деревья, двигаться назад.

В свою очередь, в него врезалась другая гусеничная машина, которой ценой больших усилий все-таки удалось скрыться.

Проходящая на Украине специальная операция характеризуется массированным применением артиллерии. Мощь пушек и гаубиц, громящих вооруженные формирования Украины, впечатляет не только зарубежных военных экспертов, но и представителей ВСУ, нацгвардии, а также иностранных наемников.

На вооружении подразделений народных республик имеются 100-мм, 122-мм, 152-мм орудия, в том числе такие дальнобойные, как 2А36 "Гиацинт-Б", а также минометы и реактивные системы залпового огня.

Эти средства поражения наводятся с помощью беспилотников, что позволяет с большой эффективностью уничтожать живую силу и технику киевского режима.

Алексей Моисеев