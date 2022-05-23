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Вице-премьер Юрий Борисов заявил о корректировке Морской доктрины на фоне гибридной войны

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Корабли ВМФ России в парадном строю
Корабли ВМФ России в парадном строю.
Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

ЦАМТО, 20 мая. Наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане жизненно необходимо России на фоне ведущейся против нее тотальной гибридной войны коллективного Запада.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на заседании Морской коллегии в Адмиралтействе заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

"В условиях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей страны, беспрецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине обеспечение безопасности как никогда актуально... Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Корректировка Морской доктрины учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.

По словам вице-премьера, принципиально новые положения доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности.

"Что особенно актуально сейчас, все эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время", – объяснил он.

Отмечается также, что новая редакция доктрины в полной мере отвечает на современные вызовы и угрозы и направлена не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Борисов Юрий
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