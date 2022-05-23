Для поражения второго эшелона обороны противника на Донбассе применяется навесной огонь из БТР-82А

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Российскими войсками на отдельных участках фронта осуществляется обход сил ВСУ с целью их окружения. В то же время для многих направлений характерно постепенное продвижение войск после ведения ими затяжных позиционных боёв, направленных на минимизацию собственных потерь и истощение потенциала неприятеля.

Подобная ситуация характерна для окрестностей Донецка, где противник за восемь лет создал глубокоэшелонированную оборону. Здесь силы ДНР постоянными ударами постепенно «выкашивают» группировку ВСУ, насыщенную до начала проведения спецоперации личным составом и боевой техникой. При этом применяется особая тактика боя, которая позволяет использовать в своих интересах имеющиеся складки местности и особенности размещения подразделений противника.

Так, в НМ ДНР продемонстрировали применение навесного огня с применением 30-мм пушки БТР-82А [осколочно-фугасными снарядами] по неприятелю. При этом в качестве цели выступает не первая линия защиты противника, а второй эшелон. Это связано с тем, что ведение огня по подразделениям ВСУ, находящимся на «нуле», менее эффективно ввиду того, что они окопались и используют фортификации.

В то же время на второй линии обороны личный состав ВСУ и приданная ему технику размещаются на скрытых позициях в плотных порядках. После их обнаружения они становятся хорошей мишенью. Однако атака с воздуха затруднялась неблагоприятной погодой. Поэтому было принято решение использовать средства поражения, установленные на российских бронетранспортёрах. Возможно, что это было вызвано тем, что имевшаяся на этом участке фронта в распоряжении военных ДНР артиллерия была занята решением других боевых задач.

Заняли закрытую позицию и оттуда с помощью дрона, с корректировкой, отработали по противнику. Мы так частенько делаем, достаточно неплохо получается. Танк уничтожили [в этот раз]. У танка брони сверху нет и мы его подожгли замечательно

- пояснил военнослужащий НМ ДНР.