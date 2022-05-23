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РИА Новости

Шойгу рассказал, что войска скоро получат стратегические беспилотники

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.

Он отметил, что применение таких машин позволит сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.

"На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения", - подчеркнул Шойгу.

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