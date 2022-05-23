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Известия.ru

Шойгу заявил о создании 12 воинских частей на западе России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Россия до конца текущего года сформирует 12 новых воинских частей и подразделений в Западном военном округе (ЗВО) на фоне новых угроз у границ. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. Глава Минобороны отметил, что только интенсивность полетов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз. Кроме того, заходы в Балтийское море американских кораблей приобрели систематический характер, добавил он.

«Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», — сказал Шойгу.

Среди угроз министр обороны России назвал и вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Шойгу также отметил, что в 2022 году планируется получить более 2000 единиц современного вооружения и военной техники.

В настоящее время НАТО проводит серию учений, в маневрах участвуют до 40 тыс. военнослужащих из 30 стран – участниц альянса. В ходе учений отрабатывается переброска из США в Европу дивизии и развертывание группировки войск на арктическом, западном и юго-западном направлениях.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

МИД России критически отреагировал на заявление властей этих стран о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить за тем, какими будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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