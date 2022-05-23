Глава "Рособоронэкспорта" заявил о фейках Запада против российского оружия

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Пропаганда Запада кишит фейками, направленными на дискредитацию российского оружия, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia.

"Сейчас интернет и иностранные СМИ кишат фейками. Американская и западная пропагандистские машины против России работают на полную мощность, чтобы дискредитировать нашу страну, армию, нашу военную технику. Предпринимаются попытки вытеснить Россию с рынка вооружений, заявляя нашим партнерам о якобы низкой боеспособности российских вооружений", - отметил Михеев.

Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, так как он ею ограничен, а лжец может нести что хочет.

"Это мы сейчас и наблюдаем. Если противнику хвалиться нечем, он начинает заниматься фейками. Но мы знаем правду: наша военная техника, сухопутная, боевые самолеты и вертолеты, комплексы и системы ПВО – надежные, мощные, боеспособные. Уверенно подтверждают заложенные в них характеристики", - добавил Михеев.