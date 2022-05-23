Песков: Минобороны тщательно отслеживает поставки западного оружия Киеву

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Никакой новации в возможном предоставлении Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны американцев нет, российские военные тщательно отслеживают поставки вооружений и принимают меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет. По данным агентства, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных. При этом ряд источников в конгрессе США заявили, что два типа противокорабельных ракет все же рассматриваются для отправки Киеву - это Harpoon, производимые компанией Boeing, и Naval Strike Missile, разрабатываемые Kongsberg и Raytheon Technologies.

"Вы знаете, что очень много вооружений идет на Украину с Запада, вы знаете прекрасно наше отношение к этому. Поэтому здесь никакой новации нет. Наши военные весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки, превентивно работают в этой связи, принимаются соответствующие меры", - сказал Песков, комментируя инициативу поставки Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны США.