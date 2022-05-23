Войти
Российская газета

В ЗВО сформируют 12 воинских частей на фоне нарастания угроз у границы РФ

798
0
+2
Источник изображения: rg.ru

Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз - с 3 до 45 в год. Об этом в пятницу на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.



По его словам, заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием приобрели систематический характер. "Только в текущем году вблизи Калининградской области они шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. С 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия", - сообщил министр.

США и НАТО одновременно наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у российских границ. Как раз сейчас проводится серия учений "Защитник Европы", к которым привлекли до 40 тысяч военнослужащих из 30 стран Североатлантического блока. Главной особенностью маневров Шойгу назвал переброску из США на Европейский континент полноценной дивизии. А также развертывание группировки войск сразу на трех стратегических направлениях - Арктическом, Западном и Юго-Западном.

"Кроме того, заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи - Финляндия и Швеция", - напомнил министр обороны.

Он сделал вывод, что в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность и сообщил, что в Минобороны РФ принимаю меры адекватного противодействия. В частности, активно совершенствуется боевой состав войск. Шойгу доложил, что до конца этого года в Западном военном округе сформируют 12 частей и подразделений.

"Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники. В этом году планируется получить более 2 тысяч единиц таких образцов", - отметил министр.

Он также сказал, что контрольные проверки за зимний период обучения показали качественный - на 25 процентов - рост уровня подготовки соединений ЗВО по сравнению с предыдущим годом. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балфлота возросла на 42 процента. Выполнено более 300 боевых упражнений с применением различных видов вооружения. А налет авиации округа с начала года увеличился на 4 процента.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
Похожие новости
23.05.2022
Сергей Шойгу о ходе специальной военной операции на Украине
23.05.2022
Министр обороны провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
29.03.2021
Арктика как поле боя
15.01.2021
Война за Арктику: Швеция готовится противостоять России
24.12.2018
Владимир Путин: бюджет Пентагона – милитаристский
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 22:57
  • 26722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 21:30
  • 13
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 23.05 17:33
  • 35
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 23.05 17:24
  • 58
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 23.05 16:12
  • 11
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 23.05 15:43
  • 2
Уроки казахского
  • 23.05 15:17
  • 10
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 23.05 14:06
  • 1
Что модернизация, что погибель
  • 23.05 13:33
  • 2
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 23.05 12:11
  • 22
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 23.05 11:53
  • 1
В МО РФ рассказали о применении минометов в ходе спецоперации на Украине
  • 23.05 11:26
  • 366
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.05 11:13
  • 1
Washington Post: Проводимая Россией специальная военная операция на Украине привела к разногласиям в НАТО
  • 23.05 10:46
  • 1
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о поставках новейших вооружений в войска и разработке новейших ВиВТ
  • 23.05 04:37
  • 26
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях