В ЗВО сформируют 12 воинских частей на фоне нарастания угроз у границы РФ

Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз - с 3 до 45 в год. Об этом в пятницу на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием приобрели систематический характер. "Только в текущем году вблизи Калининградской области они шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. С 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия", - сообщил министр.

США и НАТО одновременно наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у российских границ. Как раз сейчас проводится серия учений "Защитник Европы", к которым привлекли до 40 тысяч военнослужащих из 30 стран Североатлантического блока. Главной особенностью маневров Шойгу назвал переброску из США на Европейский континент полноценной дивизии. А также развертывание группировки войск сразу на трех стратегических направлениях - Арктическом, Западном и Юго-Западном.

"Кроме того, заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи - Финляндия и Швеция", - напомнил министр обороны.

Он сделал вывод, что в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность и сообщил, что в Минобороны РФ принимаю меры адекватного противодействия. В частности, активно совершенствуется боевой состав войск. Шойгу доложил, что до конца этого года в Западном военном округе сформируют 12 частей и подразделений.

"Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники. В этом году планируется получить более 2 тысяч единиц таких образцов", - отметил министр.

Он также сказал, что контрольные проверки за зимний период обучения показали качественный - на 25 процентов - рост уровня подготовки соединений ЗВО по сравнению с предыдущим годом. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балфлота возросла на 42 процента. Выполнено более 300 боевых упражнений с применением различных видов вооружения. А налет авиации округа с начала года увеличился на 4 процента.

Юрий Гаврилов