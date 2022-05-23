Австралия поставит Украине дополнительную военную технику

ЦАМТО, 20 мая. Согласно информации, опубликованной 18 мая на сайте газеты The Australian, министр обороны Австралии Питер Даттон объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдут 14 гусеничных БТР M-113 и 20 ББМ "Бушмастер" с колесной формулой 4x4.

По данным Shephard Media, стоимость M-113 оценивается в 12 млн. австр. долл. (8,4 млн. долл. США), а 20 дополнительных ББМ "Бушмастер" – в 48,9 млн. австр. долл.

Кроме того, Австралия поставит 60 поддонов с медицинскими принадлежностями, пожертвованными гражданами Австралии, а также три поддона с оборудованием для радиационного контроля и средствами индивидуальной защиты.

По заявлению министра обороны Австралии Питера Даттона, с учетом последнего пакета в размере 60,9 млн. австр. долл., общий объем австралийской помощи Украине превысит 285 млн. австр. долл.

Ранее Австралия уже поставила Украине противотанковое вооружение и боеприпасы, 20 бронемашин "Бушмастер", шесть легких 155-мм буксируемых гаубиц M-777 и боеприпасы для них, боевые пайки, медикаменты и т.д. Первая партия австралийских ББМ была поставлена Украине в апреле 2022 года.

Как отмечается, Австралия присоединилась к другим странам, которые заявили о намерении или уже отправили ВСУ БТР M-113. Среди данных стран ранее были названы Италия, Нидерланды, Португалия и США.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время МО Австралии в рамках проекта LAND 400 Phase 3 реализует программу замены состоявших на вооружении с середины 1960-х гг. устаревших гусеничных БТР M-113 новыми бронемашинами KF41 "Линкс".

Согласно данным The Military Balance 2022, на вооружении СВ Австралии имеется в общей сложности 431 ед. M-113AS4, представляющих собой произведенную в Австралии модернизированную версию M-113AS1 и M-113AS3, созданных на базе американского БТР M-113A1.

Конструкция австралийской M-113AS4 аналогична американской M-113A1, но она дополнительно оснащена керамической броней, обеспечивающей круговую защиту от обстрела из стрелкового оружия калибра 14,5 мм. Корпус также был усилен для защиты от подрыва на СВУ. Экипаж машины – три человека. В десантном отделении могут разместиться в общей сложности до 10 военнослужащих с экипировкой.