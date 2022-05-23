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Российская газета

В НАТО его ненавидят: 19FortyFive высоко оценил возможности Ту-160

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Источник изображения: rg.ru

С момента появления в 1981 году российский стратегический бомбардировщик Ту-160 претерпел несколько обновлений и сегодня служит отличной платформой для крылатых ракет. Это хорошо было видно в действиях против террористов в Сирии. "Белый лебедь", как его прозвали за окраску, вызывает озноб у США и союзников по НАТО, где его просто ненавидят. Об этом для издания 19FortyFive написал редактор издания National Interest офицер армии США в отставке Брент М. Иствуд.


Гигантские размеры - первое, что бросается в глаза при виде Ту-160. Самолет с размахом крыла около 54 метров и четырьмя турбореактивными двигателями НК-32, каждый из которых имеет тягу до 25 тонн на форсаже. Это самая надежная силовая установка, когда-либо устанавливавшаяся на боевой самолет.

Крылья с изменяемой стреловидностью обеспечивают высокую сверхзвуковую скорость "Белого лебедя". А дальность полета в более чем 12 тысяч километров дает возможность действовать в любой точке планеты.

- Самолет может подойти на расстояние, достаточное для запуска крылатых ракет Х-55МС с любым боезарядом по Соединенным Штатам. В Ту-160 может разместиться 12 таких ракет, мощность каждой из которых составляет 250 килотонн. Кроме того "Блэкджек" (по кодификации НАТО) способен нести баллистические ракеты с радиолокационным наведением для уничтожения авианосцев, - отмечает Иствуд.

В 2008 году самолет совершил рекордный полет из Мурманска в Венесуэлу, на его счету и другие рекорды по дальности и продолжительности полета.

Глубокая модернизация бомбардировщика началась несколько лет назад. Три машины, по данным эксперта, получили новое оборудование навигации и наведения.

- Вполне возможно, что "Белый лебедь" в ближайшей перспективе будет оснащаться гиперзвуковым оружием, что вызовет еще больший озноб у специалистов ВВС США. Таким образом, бомбардировщик еще советского образца имеет огромный потенциал применения в XXI веке и продолжит обновляться и получать все большие возможности, - заключил эксперт.


Тимур Алимов

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Страны
Венесуэла
Сирия
США
Продукция
НК-32
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