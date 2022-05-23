Министр обороны провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

ЦАМТО, 20 мая. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 20 мая прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Ниже основные тезисы доклада С.Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Открывая заседание, министр обороны рассказал о ходе специальной военной операции на Украине.

Группировки российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики.

Вооруженные Силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита.

Терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные.

Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими Вооруженными Силами ликвидировано более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера.

"Любые провокации и впредь будут жестко пресекаться", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

В настоящее время продолжается блокирование завода "Азовсталь". С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек. До этого, там сложили оружие 1387 морских пехотинцев.

Министр обороны отметил, что Российские Вооруженные Силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры.

С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 млн. 377 тыс. человек.

"Хочу поблагодарить личный состав за профессионализм, мужество и героизм при решении задач, поставленных Верховным Главнокомандующим", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Переходя к тематической части совещания, глава военного ведомства предложил рассмотреть вопрос о ходе выполнения плана деятельности в Западном военном округе в части реализации майских указов президента Российской Федерации и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ.

За последние восемь лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз.

Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием. Только в текущем году вблизи Калининградской области они шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. С 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия.

Одновременно США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ. В настоящее время проводится серия учений "Защитник Европы" с участием до 40 тыс. военнослужащих из 30 стран блока. Главной особенностью маневров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развертывание группировки войск на трех стратегических направлениях: Арктическом, Западном и Юго-Западном.

Кроме того, заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи – Финляндия и Швеция.

Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Принимаем меры адекватного противодействия.

В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.

Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники. В этом году планируется получить более 2 тыс. таких образцов.

Контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25%.

Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%. Выполнено более трехсот боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа с начала года вырос на 4%.

Второй вопрос повестки селекторного совещания был посвящен проекту программы оснащения до 2030 года Воздушно-космических сил и Военно-морского флота комплексами с беспилотными летательными аппаратами средней и большой дальности.

Беспилотные летательные аппараты активно применяются Вооруженными Силами для решения широкого спектра задач.

За последние 10 лет интенсивность их полетов возросла в 7 раз, годовой налет – в 23 раза.

С 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тыс. полетов, при этом общий налет превысил 377 тыс. часов.

В ходе специальной военной операции на Украине беспилотные летательные аппараты ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника, не допуская повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. За время операции налет составил уже более 25 тыс. часов.

Полученная с помощью беспилотников информация передается потребителям в реальном масштабе времени. Это дает возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно.

На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения.

"В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников. Их применение позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники", – сообщил министр обороны.