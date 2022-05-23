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Российская газета

Шойгу: За время спецоперации на Украине БПЛА налетали более 25 тысяч часов

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Источник изображения: РИА Новости

В пятницу на заседании коллегии Минобороны РФ руководители армии и флота рассмотрели проект программы оснащения до 2030 года ВКС и ВМФ России комплексами с беспилотными летательными аппаратами средней и большой дальности.

Глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, что в Вооруженных силах беспилотники активно применяют для решения широкого спектра задач. Более того, за последние десять лет интенсивность их использования возросла в 7 раз, а годовой налет - в 23 раза. С 2015-го беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала операции в небе этой арабской республики дроны выполнили более 58 тысяч заданий. При этом их общий налет превысил 377 тысяч часов.

Многое делают беспилотники и в ходе специальной военной операции на Украине. БПЛА ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника, не допуская повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. По словам Шойгу, за время спецоперации налет дронов составил уже более 25 тысяч часов.

Полученная с помощью беспилотников информация передается потребителям в реальном масштабе времени. Это дает возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно", - отметил министр обороны.

Он подчеркнул, что на оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения. В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников. Их применение, полагает Шойгу, позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.


Юрий Гаврилов

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