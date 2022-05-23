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РИА Новости

ВС России за десять лет стали использовать беспилотники в семь раз чаще

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Новейший ударный беспилотник "Охотник"
Новейший ударный беспилотник "Охотник".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские военные активно применяют беспилотники для решения широкого спектра задач, их полеты стали проходить в 7 раз чаще за 10 лет, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За последние 10 лет интенсивность их полётов возросла в 7 раз, годовой налёт - в 23 раза", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.

Он уточнил, что с 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тысяч полётов, при этом общий налёт превысил 377 тысяч часов, отметил министр.

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