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РИА Новости

В России создадут 12 новых воинских частей у западных границ

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Военнослужащие ВС РФ на учениях
Военнослужащие ВС РФ на учениях.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Для ответа на угрозы у российских западных границ до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил в пятницу на коллегии Минобороны РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Как отметил Шойгу, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. В частности, интенсивность полётов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей.

"Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что "проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники". "В этом году планируется получить более 2 000 единиц таких образцов", - уточнил министр.

По словам главы ведомства, контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25%. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%. Выполнено более трёхсот боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа с начала года вырос на 4%.

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