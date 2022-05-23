Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ России нарастают

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с трех до 45 в год). Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

Только в текущем году вблизи Калининградской области корабли США с управляемым оружием "шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет, с 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия", уточнил генерал.

Он добавил, что одновременно США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у границ России. "В настоящее время проводится серия учений "Защитник Европы" с участием до 40 тысяч военнослужащих из 30 стран блока. Главной особенностью манёвров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развёртывание группировки войск на трёх стратегических направлениях: арктическом, западном и юго-западном", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи - Финляндия и Швеция. "Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряжённость", - резюмировал министр.