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РИА Новости

Шойгу заявил, что военные угрозы у западных границ России нарастают

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Американские военные в Европе
Американские военные в Европе.
Источник изображения: © U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo Bovo

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с трех до 45 в год). Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

Только в текущем году вблизи Калининградской области корабли США с управляемым оружием "шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет, с 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия", уточнил генерал.

Он добавил, что одновременно США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у границ России. "В настоящее время проводится серия учений "Защитник Европы" с участием до 40 тысяч военнослужащих из 30 стран блока. Главной особенностью манёвров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развёртывание группировки войск на трёх стратегических направлениях: арктическом, западном и юго-западном", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи - Финляндия и Швеция. "Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряжённость", - резюмировал министр.

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