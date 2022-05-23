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Военное обозрение

Новая портативная РЛС для обнаружения низколетящих малогабаритных дронов разработана в России

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Источник изображения: topwar.ru

Широкое распространение воздушных беспилотников вынуждает искать способы их обнаружения и нейтрализации. В России этим занимаются несколько компаний, включая холдинг "Росэлектроника", входящий в "Ростех". Как сообщает пресс-служба госкорпорации, специалисты холдинга разработали новую портативную РЛС, способную засекать малогабаритные беспилотники.

Новая портативная многофункциональная РЛС предназначена для защиты объектов критически важной инфраструктуры. Станция способна обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии 1 км, в том числе и на сверхмалых высотах. Кроме того, может она работать и по наземному транспорту, например автомобиль обнаруживается РЛС на расстоянии до 10 км.

Принцип работы новой РЛС основан на использовании эффекта Доплера и обработке сигналов движущихся объектов или их движущихся частей. Станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные БПЛА, находящиеся в режиме зависания

- говорится в сообщении.

Сама станция весит всего 5 кг и может быть использована в качестве носимого устройства. При этом она может одновременно сопровождать до 32 целей, и, что самое важное, РЛС может работать с другими станциями российского производства, легко интегрируясь в соответствующие сети управления. Как подчеркивается, РЛС создана на российской элементной базе без использования иностранных комплектующих. Станция уже прошла предварительные испытания.

Основная задача новой радиолокационной станции – поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например наземных роботизированных комплексов

- заявил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

Разработчиком станции является Рыбинский завод приборостроения (РЗП), входящий в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
РТК
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