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ЦАМТО

Филиппины планируют приобрести крупную партию бронеавтомобилей

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 20 мая. Азиатский ресурс Defense Studies сообщил о намерении ВС Филиппин приобрести до 900 бронеавтомобилей для обеспечения безопасности и борьбы с повстанцами, в том числе класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с колесной формулой 4х4.

Как сообщает Armyrecognition.com, основным претендентом в предстоящем конкурсе является тайская компания Chaiseri Metal & Rubber Co. Ltd. с бронеавтомобилем "Ферст Вин" (First Win) 4x4 в версии с левым рулем. В этой модификации предлагается поставка 200 ед. тайских бронированных машин (по всей видимости, остальные версии предполагаются в небронированной версии КМУ).

Ранее Тайский институт оборонных технологий и компания Chaiseri Metal & Rubber Co. Ltd. учредили компанию Thai Defense Industry (TDI) для поддержки экспорта продукции национальной оборонной промышленности. Подписание меморандума о взаимопонимании (МОВ) с Филиппинами состоялось 12 мая. В случае успеха, Филиппины станут третьей страной в АСЕАН, которая получит машину типа "Ферст Вин" после Малайзии (Deftech AV4 4x4) и Бутана (Hanoman 4x4).

"Ферст Вин" с колесной формулой 4x4 относят к классу MRAP. Она имеет корпус с V-образным днищем и обеспечивает противоминную защиту, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.3B, и баллистическую, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.2. ББМ может быть оборудована башней с вооружением или дистанционно управляемым модулем.

Масса машины "Ферст Вин" Lv2 составляет 12,5 т с максимальной полезной нагрузкой в 2 т. Десант – 9 человек плюс водитель. Дизельный двигатель мощностью 296 л.с. позволяет развивать скорость до 110 км/ч по дорогам с твердым покрытием с запасом хода до 650 км (топливный бак 240 л).

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Страны
Бутан
Малайзия
Филиппины
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