Власти Китая подчеркнули важность БРИКС в период геополитических потрясений

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На встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц БРИКС, которая состоялась вчера, 19 мая, власти Китая подчеркнули важность углубления сотрудничества внутри организации, а также стремление к нормализации международных отношений в период геополитических потрясений.

Председатель КНР Си Цзиньпин, видеообращение которого открыло вчерашнюю встречу глав МИД стран-участниц содружества, заявил, что организация должна сосредоточиться на укреплении взаимного доверия, чтобы вместе противостоять внешнеполитическим вызовам. В основе взаимоотношений стран БРИКС, в первую очередь, должны лежать демократия и свобода. Более того, организация должна приложить максимум силий, чтобы стабилизировать международную обстановку в период текущих геополитических потрясений.

Китайский лидер подчеркнул, что попытки гарантировать собственную безопасность за счет других государств приведут лишь к новым конфликтам. Поэтому странам БРИКС необходимо сообща противостоять гегемонии США и их силовой политике, отказавшись от менталитета «холодной войны».

В свою очередь, глава МИД КНР Ван И, среди прочего, поднял вопрос происходящего на Украине. С его слов, Китай будет всячески способствовать мирным переговорам и дипломатическому решению российско-украинского кризиса.

Дипломат подчеркнул, что бесконтрольными поставками различного вооружения невозможно достичь мира. В то же время, политика экономических санкций, как он считает, никоим образом не сможет способствовать укреплению безопасности Европы, скорее наоборот.

Таким образом, по мнению главы МИД КНР, мировое сообщество должно объединиться для достижения дипломатического консенсуса, вместо того, чтобы усугублять текущие конфликты и разжигать новые.

Напоследок Ван И заявил, что Китай продолжит настаивать на мирных переговорах между Россией и Украиной, и призвал Североатлантический альянс, а также страны ЕС перейти к дипломатическому решению противоречий с Россией.

Напомним, что в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) проживает более 40% от общего населения нашей планеты. На их долю приходится порядка 24% от мирового ВВП и около 16% от мировой торговли.

На основании консенсуса, достигнутого в ходе вчерашней встречи глав МИД, следующий саммит, вероятно, наметит курс на урегулирование украинской проблемы на уровне высшего руководства стран БРИКС, считает китайский аналитик Чжу Тяньсян.