Опубликованы кадры подготовки снайперской винтовки к бою

Российские бойцы активно используют в ходе специальной военной операции снайперские винтовки Драгунова.

После модернизации СВД способна составить конкуренцию даже современным иностранным аналогам.

Оружие точного боя требует постоянного ухода, так как от его состояния зависит жизнь снайпера. Журналисты проекта WarGonzo сняли видеоролик, на котором снайпер морской пехоты ВМФ России обслуживает винтовку.

Принятая на вооружение в 1963 году винтовка СВД имеет эффективную дальность ведения огня 1300 метров.

"Все внимание - только ей! Весь окружающий мир просто перестает существовать. Боец и оружие становятся единым целым. Но они беседуют. Без слов. Ведь они понимают друг друга", - написано в аннотации к видеозаписи.

Отметим, что в прошлом году российские оружейники разработали снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" под два патрона - 12,7х99 и 12,7х108. Кучность "Опустошителя" составляет полминуты. То есть поперечник рассеивания - 15 миллиметров на 100 метров. Это превышает стандарты кучности для снайперского оружия в два раза. Например, у американской крупнокалиберной винтовки Barrett кучность более двух минут.

Николай Грищенко