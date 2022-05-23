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ЦАМТО

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" встал в док для проведения ремонта и модернизации

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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 20 мая. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" встал в док на 35-м заводе в Североморске для проведения ремонта и модернизации, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на гендиректора АО "ОСК" Алексея Рахманова.

"Операция по докованию "Кузнецова" завершена успешно", – сказал А.Рахманов. По его словам, данную операцию планировалось провести еще 14-15 мая. "Однако поднялся сильный ветер до 17 м/с, поэтому решили операцию отложить до более благоприятной погоды", – пояснил глава ОСК.

Ранее А.Рахманов сообщил агентству, что при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех. Затем было установлено, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Однако и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, корабль будет передан флоту, как и планировалось, в 2023 году.

Как напоминает агентство, в октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы. "Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. В результате два человека погибли, более десяти пострадали.

Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Кроме того, подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 млрд. руб.

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