ВС Чехии намерены получить немецкие танки "Леопард-2"

Танки Leopard 2A4 на пути из Германии в Венгрию.

ЦАМТО, 20 мая. Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила о достижении договоренности с главой военного ведомства Германии Кристин Ламберт о безвозмездной передаче 15 ОБТ "Леопард-2A4" для замены ранее поставленных чешскими властями Украине ОБТ Т-72 советского производства.

Кроме того, стороны начнут переговоры о возможности приобретения до 50 современных танков "Леопард-2A7+" в ближайшие годы.

Как предполагается, ОБТ "Леопард-2A4" будут переданы Чехии до конца 2022 года. ВС страны получат 15 боевых танков и один учебный. В комплект поставки также войдут запасные части и боеприпасы.

Для реализации поставки страны должны заключить соответствующий договор, разработка которого уже ведется. Предполагается, что подписать соглашение можно будет летом 2022 года. Первый танк "Леопард-2A4" будет поставлен через шесть месяцев после подписания соглашения. Кроме того, МО Чехии рассчитывает, что переданные танки в перспективе будут модернизированы до версии "Леопард-2A7+".

Обучение чешских военнослужащих в Германии начнется в 2022 году. Позднее совместная подготовка чешских и немецких танкистов будет продолжена на территории Чехии. Такой подход обеспечит ускоренный переход на новую платформу и поддержит двустороннее сотрудничество между странами.

Одновременно Минобороны Чехии начнет переговоры о приобретении дополнительных танков "Леопард-2A7+". Целью данного проекта является закупка в ближайшие годы до 50 новых танков.

Как заявлено, танки "Леопард" уже состоят на вооружении ряда союзников Чехии по НАТО и ближайших соседей, включая Венгрию и Польшу. Перевооружение также будет способствовать созданию тяжелой бригады в соответствии с обязательствами страны перед НАТО.

Закупка новых танков и модернизация устаревших будет осуществляться в сотрудничестве с правительством Германии, вооруженные силы которой реализуют модернизацию собственных танков "Леопард". Это позволит снизить расходы на покупку и последующую модернизацию техники. Кроме того, это должно обеспечить максимальное участие чешской оборонной промышленности не только в поставках и модернизации, но и в производстве комплектующих для ВС Германии.

Как сообщал ЦАМТО, до последнего времени в боевом составе СВ Чехии насчитывалось 30 танков T-72M4CZ, которые прошли модернизацию. Еще около 100 танков T-72 в базовой версии находились на хранении.