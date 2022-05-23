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Российская газета

Два атомных подводных крейсера войдут в состав ТОФ в 2022 году

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Источник изображения: rg.ru

Тихоокеанский флот в 2022 году пополнится двумя атомными подводными крейсерами. Кроме того, на флот поступит и третья субмарина проекта 636.3 "Магадан".

Об этом газете "Красная звезда" в преддверии 291-й годовщины со дня основания Тихоокеанского флота, которое произошло 21 мая 1731 года, рассказал командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. ТОФ получит атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и многоцелевой подводный крейсер проекта "Ясень-М" "Новосибирск". "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", "Новосибирск"- крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

Адмирал отметил, что флот получил и первые две лодки проекта 636.3. "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" несут службу. Эти бесшумные дизель-электрические лодки уже зарекомендовали себя и успешно выполнили ракетные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" по береговым и морским целям. Всего же по плану для Тихоокеанского флота построят шесть новейших "Варшавянок".

В нынешнем году на Тихоокеанский флот поступят два морских тральщика "Петр Ильичев" и "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит". Их также строят в Санкт-Петербурге. Частью флота станет и четвертый корабль проекта 20380 - корвет "Резкий". Он уже проходит швартовые испытания.


Светлана Цыганкова

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Страны
Польша
Продукция
Булава-30
Проекты
20380 Корвет-1
636.3
877 Палтус
955 Борей
пр. 12700
ТОФ
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