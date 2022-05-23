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РИА Новости

ОДКБ анонсировала заседание Совета министров обороны стран-участниц

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Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств - членов ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств - членов ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 24 мая, главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в современной геополитической обстановке, сообщила организация.

"Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 24 мая. Руководители оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в современной геополитической обстановке", - говорится в сообщении.

Заседание пройдет под председательством министра обороны Армении Сурена Папикяна в режиме видеоконференции. "Участники заседания обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности государств – членов ОДКБ", - уточнили в ОДКБ.

Кроме того, участники рассмотрят план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год, проекты решений уставных органов о совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ, а также документы, касающиеся совершенствования управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ.

Кроме того, планируется рассмотреть проекты решений Совета министров обороны о базовой научно-исследовательской организации государств – членов ОДКБ в области исследования проблем развития радиоэлектроннной борьбы и базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров по специальностям радиоэлектронной борьбы.

В мероприятии примут участие руководители министерств обороны Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, генсекретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

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