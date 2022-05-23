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РИА Новости

Авианосец "Адмирал Кузнецов" успешно встал в док

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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Единственный в Военно-морском флоте РФ авианосец "Адмирал Кузнецов" встал в док на 35-м заводе в Североморске для проведения ремонта и модернизации, сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Операция по докованию "Кузнецова" завершена успешно", - сказал Рахманов. По его словам, данную операцию планировалось провести еще 14-15 мая. "Однако поднялся сильный ветер до 17 метров в секунду, поэтому решили операцию отложить до более благоприятной погоды", - пояснил глава ОСК.

Ранее Рахманов сообщил агентству, что при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех. Затем было установлено, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Однако и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году корабль будет передан флоту, как и планировалось.

В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы. "Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. В результате два человека погибли, более десятка пострадали.

Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Вдобавок подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
Авианосец
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