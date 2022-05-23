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РИА Новости

Минобороны показало удары "Ночного охотника" и "Аллигатора" по позициям ВСУ

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео, как вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" наносят удары неуправляемыми и управляемыми ракетами по позициям войск Украины.

Показано, как взлетевший с аэродрома Ми-28Н на предельно малой высоте идет к цели над сельской местностью, пролетая над свежераспаханными полями и посадками. Затем вертолет ведет стрельбу 80- и 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами с кабрирования – машина задирает нос в момент пуска, чтобы увеличить дальность полета ракет.

Вертолет делает несколько заходов, каждый раз уходя на предельно малую высоту с большим креном, чтобы избежать вероятного огня украинских ПЗРК.

Также демонстрируются кадры с прицела Ка-52, который поражает управляемыми ракетами военные объекты.

Как уточнили в Минобороны, в ролике показаны вертолеты армейской авиации Западного военного округа.

"В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ", - отмечают в ведомстве.

Как рассказал в ролике летчик Антон, Ми-28Н зарекомендовал себя хорошо, пилотажный навигационный комплекс совместно с системой управления оружием позволяет применять различные виды вооружения в автоматическом режиме, что повышает точность и минимизирует расход боеприпасов.

"Противник, в основном, применяет ПЗРК в больших количествах. Это осложняет выполнение поставленных боевых задач. Приходится применять вооружение с максимальной дальности, даже иногда вне визуальной видимости по заранее запрограммированным целям", - добавляет пилот.

В Минобороны уточняют, что в ходе специальной военной операции летчики проводят в небе больше времени, чем на земле. Перерыв между боевыми вылетами бывает чуть больше часа – только чтобы перезарядить вооружение вертолета.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
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Минoбороны РФ
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