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РИА Новости

В ГД внесли проект об отмене возрастного предела для службы по контракту

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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутаты "Единой России" Андрей Красов и Андрей Картаполов внесли в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе данных.

Изменения касаются закона "О воинской обязанности и военной службе". В пояснительной записке уточняется, что сейчас начать служить по контракту могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.

"Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной", — говорится в сопроводительных материалах.

Отдельно указывается, что для использования высокоточного оружия и эксплуатации военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, а таковыми они становятся к 40-45 годам.

По мнению авторов инициативы, эти подходы позволять привлечь больше специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским на военную службу по контракту.

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Россия
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