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РИА Новости

"Ростех" создал переносной радар для борьбы с низко летящими дронами

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"Ростех"
"Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал портативную многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) для защиты объектов критически важной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Устройство может обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 м, в том числе на сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего 5 кг и может быть использована в качестве носимого устройства", - сообщили в госкоропрации.

Разработана станция на Рыбинском заводе приборостроения. Станция обнаруживает даже малозаметные коптеры в режиме зависания по вращению винтов. РЛС также можно использовать для обнаружения объектов на земле. Например, автомобиль радар видит на расстоянии более 10 км.

"Основная задача новой радиолокационной станции – поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например, наземных роботизированных комплексов. РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей, а также работать совместно с другими системами радиолокационного мониторинга. На сегодняшний день станция уже прошла предварительные испытания", – сказал заявил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

Новая разработка дополнит линейку средств борьбы с беспилотниками, разработанную предприятиями "Ростеха". Среди них – многофункциональный мобильный комплекс "Рать" с системой лазерного уничтожения, комплекс противодействия гражданским дронам "Атака-DBS" и электромагнитные ружья.

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