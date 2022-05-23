Видео: Вертолеты Ка-52 и Ми-28 уничтожают опорные пункты и технику ВСУ

Минобороны России показало боевую работу разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 Западного военного округа в ходе специальной военной операции.

Экипажи вертолетов уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, они сопровождают воинские колонны, доставляют десант, военные грузы и оказывают авиационную поддержку подразделениям. Полеты винтокрылых машин проходят на предельно малых высотах.

В военном ведомстве подчеркнули, что в результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника украинских подразделений.

Александр Степанов