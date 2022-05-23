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ЦАМТО

Вооруженные силы Бельгии закупают 155-мм САУ CAESAR NG

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Источник изображения: Фото: Belgian defense ministry

ЦАМТО, 20 мая. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подписала с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли межправсоглашение CaMo-2, укрепляющее стратегическое партнерство между двумя странами в военной сфере.

Данное соглашение предусматривает закупку девяти 155-мм самоходных гаубиц CAESAR NG (CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie de Nouvelle Generation), поставка которых запланирована на 2027 год. Официальный контракт от имени Бельгии с производителем будет подписан в ближайшие недели Генеральной дирекцией по вооружениям министерства ВС Франции (DGA).

Помимо покупки самих гаубиц, соглашение включает поставку оборудования и программного обеспечения для интеграции установок в систему боевого управления, сопутствующее оборудование и документацию, инструменты для программирования боеприпасов, организацию совместной подготовки личного состава и т.д. Общая стоимость программы поставки составит более 62 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2021 года командование Вооруженных сил Бельгии сообщило о намерении приобрести девять 155-мм самоходных гаубиц CAESAR NG (New Generation) производства французской компании Nexter.

Проект станет продолжением совместных закупок ВС Франции и Бельгии. В ноябре 2018 года министры обороны двух стран подписали первое соглашение о партнерстве "Capacites Motorisee" (Motorized Capacities – CaMo), которое позволит Сухопутным войскам Бельгии полностью перевооружить парк техники моторизованной бригады. Договор включал приобретение 382 многоцелевых бронированных машин "Гриффон" и 60 бронированных разведывательных машин "Ягуар".

СГ CAESAR нового поколения на шасси с колесной формулой 6x6 сохранит текущую конфигурацию артиллерийской системы, хорошо зарекомендовавшей себя в эксплуатации (более 100 тыс. выстрелов с 2009 года) и поставлявшейся на экспорт. Максимальная дальность стрельбы установки – до 40 км.

Основные улучшения коснутся защиты экипажа и мобильности. С этой целью Nexter установит бронированную кабину с противоминной / баллистической защитой, соответствующей требованиям стандарта STANAG-4569 Level.2, которая позволит защитить расчет от самодельных взрывных устройств и обстрела из стрелкового оружия.

Кроме того, компания Arquus полностью модифицирует шасси. CAESAR Mark II будет оснащена новым двигателем мощностью 460 л.с. (215 л.с. ранее), новой автоматической коробкой передач. Установка получит последнюю версию программного обеспечения для системы управления огнем, а кабина будет подготовлена для размещения новой радиостанции CONTACT. Также может быть установлена система постановки помех BARAGE компании Thales.

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Страны
Бельгия
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Компании
Nexter
Thales
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