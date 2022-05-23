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ЦАМТО

США уничтожили последнюю ракету М55, снаряженную веществом нервно-паралитического действия VX

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Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге.
Источник изображения: © EPA-EFE/Bart Maat

ЦАМТО, 20 мая. Уничтожена последняя ракета М55, содержавшая боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX, в рамках госпрограммы по ликвидации химического оружия, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны США.

"Мы очень рады, что достигли ключевого этапа на пути к полному химическому разоружению", – заявил заместитель помощника министра обороны США по сокращению угроз и контролю над вооружениями Кингстон Райф.

Как отметили в Пентагоне, ракета содержала последний запас химического оружия VX на вооружении США и была уничтожена в рамках выполнения международной Конвенции по запрещению химического оружия.

По данным Пентагона, всего с июля 2021 года по май 2022 года США ликвидировали около 18 тыс. ракет M55. Оставшийся запас американского химического оружия, как сообщается, планируется уничтожить до 2023 года.

Согласно требованиям конвенции, все страны-участники обязуются полностью ликвидировать имеющееся в своем распоряжении химическое оружие. Россия, также являющаяся участницей конвенции, еще в 2017 году сообщила о полной ликвидации своего запаса боевых химических веществ, напоминает агентство.

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