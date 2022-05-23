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ЦАМТО

США передадут Украине 18 гаубиц и три РЛС контрбатарейной борьбы на сумму 100 млн. долларов

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Одно из первых изображений американской 155-мм/39 легкой буксируемой гаубицы М777А2 в вооруженных силах Украины
Одно из первых изображений американской 155-мм/39 легкой буксируемой гаубицы М777А2 в вооруженных силах Украины.
Источник изображения: кадр из видео из украинских социальных сетей

ЦАМТО, 20 мая. США передадут Украине 18 гаубиц и три РЛС контрбатарейной борьбы в рамках новых поставок, санкционированных президентом Джо Байденом.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Поставки из наличия американских вооруженных сил на сумму в 100 млн. долл. исчерпывают санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине, однако законодатели 19 мая утвердили дополнительный пакет военной, экономической и гуманитарной помощи на рекордные 40 млрд. долл.

"В пакете на сумму 100 млн. долл. будут 18 гаубиц калибра 155 мм и 18 тактических автомобилей для их буксировки", – сказал Д.Кирби на брифинге для журналистов.

В том же пакете США передадут украинским войскам три РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

"Все эти системы вооружения будут доставлены на Украину очень быстро", – цитирует "РИА Новости" Д.Кирби.

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Страны
США
Украина
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