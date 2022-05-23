Бойцы НМ ДНР применили украинский ПТРК "Стугна-П" против бывших хозяев

Бойцы народной милиции ДНР нанесли точечный удар из захваченного у ВСУ противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". За тем, как это происходило, можно понаблюдать на представленном видео.

"РГ" писала о том, что освободители захватывают вооружение как производства Украины, так и стран НАТО. Недавно под городом Красный Лиман трофеем стал и ПТРК "Стугна-П". Из такого же комплекса бойцы ударили по бывшим его владельцам, в данном случае - блиндажу 30-ой бригады ВСУ на Горловском направлении.

"Стугна-П" - противотанковый ракетный комплекс. Его разработало Киевское конструкторское бюро "Луч". ПТРК спроектирован на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Стугна", при этом были сохранены его основные компоновочные решения. Дальность стрельбы - от ста до пяти тысяч метров.

Светлана Цыганкова