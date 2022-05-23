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Российская газета

Первый полет прототипа легендарного Су-27 состоялся 45 лет назад

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Источник изображения: Виталий Тимкив \ РИА Новости

45 лет назад - 20 мая 1977 года летчик-испытатель Владимир Ильюшин поднял в воздух многоцелевой̆ истребитель четвертого поколения Су‐27. Первый же серийный истребитель Су-27 совершил полет в июне 1982 года.

20 мая Владимир Ильюшин поднял в небо новую экспериментальную боевую машину Т-10-1. Так тогда назывался самолет. В небе тестировали его работоспособность, управляемость и устойчивость в воздухе. Прототип Т-10-1 совершил 38 полетов. Этот самолет сохранился до сегодняшнего дня. Он находится в Монино - в экспозиции Центрального музея военно-воздушных сил РФ.

Су-27 (заводской шифр Т-10С) разработали в ОКБ Сухого. Это многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Несет тактические ядерные боеприпасы.

С его появлением резко выросли боевые возможности авиации. Су-27 на равных конкурировал с лучшими зарубежными образцами. Летчик Виктор Пугачев в конце 1980-х годов установил на истребителе Су-27 восемь мировых рекордов скороподъемности. Эти рекорды актуальны до сих пор. На Су-27 Виктор Пугачев совершил уникальный перелет над Северным Ледовитым океаном с дозаправкой в воздухе и посадкой на ледовый аэродром, расположенный на острова Грэм-Белл - Земля Франца Иосифа. Этот же летчик выполнил в небе и фигуру высшего пилотажа, которую назвали "Кобра Пугачева".

Производить серийные истребители начали в 1981 году в Комсомольске-на-Амуре. На вооружение его официально приняли в августе 1990 года, когда устранили все высказанные недостатки. К этому времени самолет уже несколько лет эксплуатировали.

Су-27 имел на момент создания самую лучшую систему управления вооружением. Она включает в себя радиолокационный прицельный комплекс РЛПК-27, оптико-электронную прицельную систему ОЭПС-27, систему единой индикации СЭИ-31, систему управления оружием (СУО), запросчик системы государственного опознавания и систему объективного контроля.

Истребитель нес управляемые ракеты класса "воздух-воздух" Р-27 и Р-73, которые специально спроектировали для этих самолетов. Они поражали цели на дальности в 110 километров. Поздние модификации самолета могут уничтожать наземные объекты высокоточными ракетами Х-29, Х-31 и Х-59.

Российский истребитель Су-27 до сих пор в строю. Авторитетный международный журнал Flight International признавал многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-27 одним из лучших боевых самолетов XX века.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Су-27
Х-29
Х-31
Х-59
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Ядерный щит
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