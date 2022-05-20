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Комплексы «Тор-М2» успешно отстрелялись на учениях в Капустине Яру

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МО России
Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: ЗРК Тор-М2

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» мотострелкового соединения Южного военного округа поразили цели условного противника на полигоне Капустин Яр в рамках мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения.


Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в рамках тренировочных мероприятий боевая техника совершила марш в позиционные районы, где были отработаны развёртывание комплексов и подготовка к выполнению поступающих задач.


По данным военных расчеты, комплексов отработали заряжание пусковых установок «Тор-М2», а также поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей электронными пусками зенитных управляемых ракет.


Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» на полигоне Капустин Яр.
Источник: Тор-М2

В ходе учений зенитчики успешно уничтожили воздушные цели «противника», роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты, находящимся на высоте от 1 до 3 км, имитировавшие воздушную атаку на оборонительные позиции сил соединения.


«Главной целью мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, оценка уровня подготовки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой», - рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.


Комплекс «Тор-М2» разработан и производится на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).


По оценкам независимых экспертов, «Тор-М2» не имеет аналогов среди зенитных ракетных комплексов малой дальности.


Комплекс «Тор-М2» способен обнаруживать воздушные цели на удалении до 32 км и уничтожать их на расстоянии 15 км и на высоте до 12 км. Каждый ЗРК «Тор-М2» вооружен 16 зенитными ракетами, и способен самостоятельно отразить авианалет противника.


Уникальные возможности ЗРК «Тор-М2» неоднократно подтверждались и в ходе реальных боевых действий. В частности, данные комплексы несут службу на российской авиабазе Хмеймим в Сирии за время боевого дежурства уничтожили не один десяток ударных БПЛА кустарного производства и реактивных снарядов большой дальности, которыми террористы пытались атаковать расположение российских войск.


Сегодня комплексы «Тор-М2» принимают участие в специальной военной операции РФ на Украине.


Известно, что в ходе несения боевого дежурства расчетом одного из комплексов были обнаружены 90 воздушных целей, которые впоследствии были взяты на сопровождение и уничтожены.


Военные отмечают, что среди пораженных «Тором» вражеских средств воздушного нападения – десятки широко разрекламированных боевых беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» турецкого производства, которые считались трудноуязвимыми для наземной ПВО.

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Tор-М2
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