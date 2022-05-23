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Турцию заподозрили в сговоре с Россией против НАТО

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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Филиппов

Приложила ли Россия руку к вето Турции относительно Финляндии и Швеции?

Турция раскритиковала решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО и наложила вето. На Западе тут же посчитали, что на Анкару повлияла Москва, пишет dikGAZETE. Но автор отмечает, что никаких доказательств этого нет.

Основным мотивом специальной военной операции, начатой Россией в отношении Украины 24 февраля этого года, был запрос Украины на вступление в НАТО. Украина официально не подала заявку на членство, но фактически начала сосредотачивать в своей стране войска и вооружения таких соседних стран, как Польша, которая является членом альянса.

Хотя это был неофициальный процесс, Украина вела себя так, будто уже является участницей Североатлантического альянса, практически в каждом кадре с участием ВСУ появлялись натовские флаги. Более того, на украинской территории и в водах Украины в Черном море проводились учения НАТО, об этом тоже не будем забывать.

Именно в этот момент Россия, стремительно отреагировав, начала военную операцию в отношении Украины из-за действий НАТО и других причин.

Напомним, Украина с началом операции неоднократно заявляла российской стороне о готовности отказаться от своего запроса на вступление в Североатлантический альянс.

На фоне этой эскалации на востоке Европы заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО вызвали новую напряженность.

Кремль прокомментировал решения скандинавских стран о членстве в НАТО как "тревожные", при этом Владимир Путин подчеркнул, что Финляндия и Швеция могут свободно вступить в альянс, но, как только они перенесут натовскую военную инфраструктуру на свою территорию, Россия воспримет это как угрозу для себя.

В то время как от России поступала разная реакция, Турция продемонстрировала самый бурный отклик.

Анкара выступила против членства двух стран в НАТО, напомнив, что они оказывают поддержку Рабочей партии Курдистана.

Основной аргумент Турции здесь заключался в том, что члены альянса не должны поддерживать терроризм. Однако также не следует забывать о десятках государств, которые входят в НАТО и поддерживают террористические организации.

В то время как в свете последних событий вето Турции относительно Финляндии и Швеции многим странам кажется надуманным, некоторые западные средства массовой информации утверждают, что на решение Турции повлияла Россия.

Москва не промолчала в ответ на эти домыслы.

В Кремле подчеркнули, что у России не было каких-либо просьб относительно этих решений Турции, и Турция является суверенной страной, принимающей свободные решения.

Проводились ли закулисные контакты между Турцией и Россией на этот счет? Мы не можем быть уверены. Однако, после того как Швеция и Финляндия объявили о намерении подать заявки на вступление в НАТО, официальные источники не сообщали о телефонных разговорах между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Между министрами и дипломатами Турции и России, опять же судя по официальным источникам, также никаких контактов не было.

В таком случае многим на ум может прийти вероятность секретных встреч на уровне дипломатов или спецслужб. Однако Турция, занимая позицию в таком вопросе, не скрывает своего отношения от мировой общественности. Прямо выражает собственное мнение, выдвигая законные основания.

Россия также не может направлять Турцию в столь серьезном вопросе. У нее не может быть такой цели. Этого не допустит и Турция, которая является равноправной с Россией страной. Так что эта теория заговора не имеет никакого смысла.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)

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