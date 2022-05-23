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Российская газета

СМИ сообщили о применении Су-57 в спецоперации на Украине

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Источник изображения: rg.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 задействован в ходе специальной военной операции на Украине. Самолет с малой радиолокационной заметностью осуществляет ракетные атаки, не входя в зону действия наземных комплексов ПВО противника.

Как сообщает ТАСС, использование истребителя Су-57 на Украине началось "через две-три недели после начала спецоперации". При этом официально Минобороны РФ не комментирует информацию.

Необходимо отметить, что российский истребитель-невидимка по своим ударным возможностям выгодно отличается от иностранных аналогов.

Су-57 способен поражать все виды наземных, надводных и воздушных целей. Самолет несет восемь ракет класса "воздух-воздух" в уникальных тандемных отсеках, а кроме того две специализированные ракеты малой дальности размещены под крыльями.

Модернизированная ракета К-77 имеет дальность около 200 километров и оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения. Кроме того Су-57 способен нести управляемую авиабомбу "Дрель", а также крылатые ракеты Х-38.

В 2018 году российские самолеты пятого поколения совершили более десяти боевых вылетов по объектам террористов в Сирии, что позволило испытать новейшие образцы ракетно-бомбового вооружения.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
ПАК ФА
Х-38
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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