СМИ сообщили о применении Су-57 в спецоперации на Украине

Российский истребитель пятого поколения Су-57 задействован в ходе специальной военной операции на Украине. Самолет с малой радиолокационной заметностью осуществляет ракетные атаки, не входя в зону действия наземных комплексов ПВО противника.

Как сообщает ТАСС, использование истребителя Су-57 на Украине началось "через две-три недели после начала спецоперации". При этом официально Минобороны РФ не комментирует информацию.

Необходимо отметить, что российский истребитель-невидимка по своим ударным возможностям выгодно отличается от иностранных аналогов.

Су-57 способен поражать все виды наземных, надводных и воздушных целей. Самолет несет восемь ракет класса "воздух-воздух" в уникальных тандемных отсеках, а кроме того две специализированные ракеты малой дальности размещены под крыльями.

Модернизированная ракета К-77 имеет дальность около 200 километров и оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения. Кроме того Су-57 способен нести управляемую авиабомбу "Дрель", а также крылатые ракеты Х-38.

В 2018 году российские самолеты пятого поколения совершили более десяти боевых вылетов по объектам террористов в Сирии, что позволило испытать новейшие образцы ракетно-бомбового вооружения.

Николай Грищенко