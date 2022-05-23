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Интерфакс-АВН

Военные учения "Защитник Европы-2022" лишены транспарентности, считают в Минске

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Польские и американские военные на учениях НАТО «Защитник Европы»
Польские и американские военные на учениях НАТО «Защитник Европы».
Источник изображения: © AFP 2021, JANEK SKARZYNSKI

Минск. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Военные учения стран НАТО "Защитник Европы - 2022" лишены минимальных признаков открытости, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"Учение "Защитник Европы-2022" практически уже неделю в активной фазе. При этом пока никто из государств-участников не рассматривает возможность придания ему хотя бы минимального признака транспарентности", - написал он на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что во время российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022", которые проводились с 10 по 22 февраля 2022 года, представители иностранных государств, в том числе Польши и Украины, присутствовали на учениях.

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Страны
Белоруссия
Польша
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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