Военные учения "Защитник Европы-2022" лишены транспарентности, считают в Минске

Минск. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Военные учения стран НАТО "Защитник Европы - 2022" лишены минимальных признаков открытости, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"Учение "Защитник Европы-2022" практически уже неделю в активной фазе. При этом пока никто из государств-участников не рассматривает возможность придания ему хотя бы минимального признака транспарентности", - написал он на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что во время российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022", которые проводились с 10 по 22 февраля 2022 года, представители иностранных государств, в том числе Польши и Украины, присутствовали на учениях.