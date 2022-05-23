В Москве открылась Международная выставка HeliRussia 2022

Эта выставка - проект очень неравнодушных людей, которые пятнадцать лет назад смогли организовать в нашей столице весьма представительное собрание ведущих вертолетостроительных фирм мира.

В HeliRussia, которая стала проводиться каждый год, участвовал даже Сергей Сикорский - сын знаменитого авиаконструктора Игоря Сикорского. О нашей стране и о нашей вертолетостроительной школе он говорил исключительно уважительно. Совсем недавно Россия считалась одним из самых перспективных вертолетных рынков мира, впрочем, такой она и осталась. К нам стремились практически все ведущие производители винтокрылых машин. И англоязычное название выставки было оправданно - оно как бы свидетельствовало о наилучшем инвестиционном климате для тех, кто решит работать в России.

Ситуация изменилась. Вполне возможно, в будущем имеет смысл называть HeliRussia по-русски - "Вертолетная Россия". На открывшемся вертолетном салоне практически нет зарубежных экспонатов, но посмотреть есть на что.

Например, холдинг "Вертолеты России" представляет легкий вертолет "Ансат" со "стеклянной кабиной" в медицинской и бизнес-версии, а также беспилотник БАС-200.

Показательно, что это не выставочные образцы. Медицинские "Ансаты", выпускаемые в Казани, несут дежурство в Тамбове, Туле, Рязани, Беслане, Новосибирске, Самаре, других городах и регионах. Эффективность "Ансата" в качестве санитарного борта обусловлена малым временем подготовки к взлету, что важно в условиях экстренной эвакуации пациента.

Также в натурной экспозиции представлен "Ансат Aurus" - сертифицированная версия вертолета "Ансат" премиум-класса. Первый "Ансат Aurus" уже был использован для обеспечения деловых перелетов на официальных мероприятиях.

Вообще, вертолетная индустрия нашей страны развивается динамично. По словам первого замгендиректора "Вертолетов России" Равиля Хакимова, производственная программа на 2022 год оказалась существенно выше, более чем в два раза, в сравнении с 2021 годом.

Представленная на выставке беспилотная авиационная система вертолетного типа БАС-200 может применяться для выполнения широкого спектра авиационных работ: мониторинга местности, доставки грузов, поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 200 килограммов. Он может развивать скорость до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 килограммов. БАС-200 способен выполнять полеты продолжительностью до 4 часов на высотах до 3900 метров.

В аппарате широко использованы элементы искусственного интеллекта.

БАС-200 в данный момент проходит цикл летных испытаний. Его полеты проводятся в различных погодных и климатических условиях.

Развитием проекта БАС-200 и проведением летных испытаний беспилотника занимается Национальный центр вертолетостроения "Миль и Камов". Специалисты НЦВ "Миль и Камов" в рамках деловой программы HeliRussia 2022 проведут конференцию "Региональные приоритеты спроса применения БПЛА. Кейсы и перспективы", на которой обсудят возможные сферы применения беспилотников, приоритеты и рыночный спрос на беспилотную авиационную технику.

Сергей Птичкин