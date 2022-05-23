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Вестник Мордовии

ВСУ собирается воевать пушками Д-44, поступивших на вооружение в 1946 году

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Наряду с поставками западной техники, националистические формирования Украины намерены применить на фронтах 85-мм противотанковые пушку Д-44. Эти орудия были разработаны еще в 1944 году, а в 1946-ом были приняты на вооружение.

Всего было изготовлены почти одиннадцать тысяч единиц, которые достаточно активно поставлялись в различные страны мира, так их же по лицензии изготовляли в Китае.

Как сообщает "РГ: русское оружие", на Украине "сорок четвертые" ранее уже использовались в нацгвардии, но теперь из-за гигантских потерь очередь дошла и до ВСУ.

Отмечается, Д-44 ограничены годны для борьбы с современными танками, но могут поражать легкобронированные БТР и БМП.

Их осколочно-фугасные снаряды при собственной массе в 9,54 кг имеют дальность стрельбы до 15 820 м. В минуту они могут выпустить до пятнадцати боеприпасов. Вес всего 1725 кг. Эксперты, считают, что число пушек такого типа у националистов в ближайшее время резко возрастет.

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Страны
Китай
Украина
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