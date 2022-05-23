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Эти американцы точно осудили бы расширение НАТО на восток

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Президент США Джордж Вашингтон
Президент США Джордж Вашингтон.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain

Что бы сказали о НАТО два величайших государственных мужа за всю историю США?

Первый и шестой президенты США наверняка осудили бы шаги нынешних американских лидеров расширение НАТО, пишет American Thinker. Автор напоминает: Вашингтон и Адамс считали, что США не должны лезть в чужие дела, пока на кону не стоят интересы национальной безопасности.

Фрэнсис Семпа (Francis P. Sempa)

Когда в начале 1990-х закончилась холодная война и угроза со стороны Советского Союза отступила, исчез и сам повод для существования НАТО. Но бюрократия так просто не сдается, и преодолеть политическую инерцию непросто. Альянсу, который создавался для сдерживания СССР, срочно потребовалась новая цель, и, подобно другим начинаниям и политическим организациям, НАТО предстояло либо расшириться, либо погибнуть. Она предпочла первое.

Причем расширяться она начала в то самое время, когда США изо всех сил убеждали Россию поддержать Запад в "партнерстве во имя мира" и смириться с объединением Германии, забыв о двух кровавых мировых войнах русских против немцев. Госсекретарь Джеймс Бейкер (James Baker) пообещал российским лидерам, что НАТО не приблизится к российским рубежам "ни на дюйм". Однако всего через несколько лет президент Билл Клинтон затеял расширение НАТО на восток, и в 1999 году, несмотря на предостережения эксперта по России Джорджа Кеннана (George Kennan), в альянс влились Польша, Венгрия и Чехия.

Этим дело не ограничилось. В 2004 году в НАТО, словно ненасытная утроба, поглотила Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению. Холодная война давно закончилась, и мы вели глобальную войну с терроризмом при поддержке России — так чего же НАТО было расширяться? Неужели воевать за новых союзников — в национальных интересах США? У администрации Джорджа Буша ответа на этот вопрос не нашлось, но ведь она была чертовски занята — насаждала демократию в Ираке, Афганистане и других странах. Ведь, как объяснил сам президент, Америка не будет в безопасности, покуда демократия не распространится по всему региону. Буш, словно вызвав дух Вудро Вильсона, даже предложил принять в НАТО Украину и Грузию, но европейцы поблагоразумнее воспротивились.

Администрация Обамы не отставала и расширила НАТО за счет Албании и Хорватии — хотя эти балканские государства отродясь не входили в сферу интересов США даже по касательной. Даже администрация Трампа с ее "Америка превыше всего" и та наступила на те же грабли, приняв в 2017 году Черногорию, а в 2020-м — Северную Македонию.

А сейчас администрация Байдена обязалась принять в альянс Швецию и Финляндию. Когда это произойдет, между НАТО и Россией не останется "буферных государств". Альянс отгородится от Москвы санитарным кордоном. С самого начала российско-украинского конфликта Байден и члены его администрации угрожают президенту Путину, российским генералам и солдатам трибуналом за "военные преступления" и даже призывают к смене режима, тогда как конгрессмены выстраиваются в очередь попозировать с президентом Зеленским в роли Черчилля XXI века (он же актер). Международная напряженность подскочила до опасного уровня, но Зеленский успевает даже открыть Каннский кинофестиваль. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Умелый и благоразумный государственник видит события и кризисы с самых разных точек зрения — не только со своей собственной. Бездумное и безудержное расширение НАТО, не привязанное ни к какой угрозе безопасности, наверняка бы осудили Джордж Вашингтон и Джон Куинси Адамс — пожалуй, величайшие государственные мужи в нашей истории. Вашингтон и Адамс, как напомнил нам покойный Анджело Кодевилла (Angelo Codevilla) в недавно опубликованной книге "Взлет и падение Америки на фоне других государств", считали, что США не должны лезть в чужие дела, доколе на карту не будут поставлены интересы национальной безопасности.

Вашингтон советовал американцам не позволять чувствам и эмоциям вмешиваться во внешнюю политику, и его нейтралитет в войне между Великобританией и Францией в конце XVIII века наверняка спас юную республику. В своем прощальном письме к нации Вашингтон предостерег от постоянных союзов, признавая при этом, что союзы временные, основанные на конкретных обстоятельствах, порой необходимы — но сугубо исходя из интересов Америки.

Адамс тоже учил соотечественников, что США — защитник и гарант лишь своей собственной свободы, и предостерегал от соблазна отправляться за границу для уничтожения "чудищ". Главный архитектор доктрины Монро, Адамс понимал важность географии и ее ограничений для внешней политики. Его подход, считал Кодевилла, и олицетворяет принцип "Америка прежде всего" в действии.

Кодевилла считал, что Адамс привел бы постсоветское расширение НАТО в пример, чтобы напомнить американцам о реальности данных обязательств. "Адамс, — писал Кодевилла, — ратовал бы за выход из НАТО, потому что конкретные обязательства диктуются сочетанием конкретных интересов и конкретных обстоятельств". Кодевилла пояснил, что сегодняшние союзы Вашингтона, включая НАТО, — это "общие обязательства неопределенной продолжительности, не ради конкретной цели, а во имя отношений как таковых". НАТО же он называл "самоцелью, которая противоречит здравому смыслу и мешает нам учитывать свои собственные интересы в зависимости от момента и ситуации".

Уже перед самым началом российской операции на Украине Кодевилла предположил, что Адамс "отверг бы мысль, что США нужны Европе для защиты от путинской России", потому что "оккупировать и подчинить себе даже Украину, не говоря уже о Германии, Франции, Италии и так далее, России не под силу — как физически, так и политически".

Сам Джордж Кеннан не сказал бы лучше. А ведь он предсказывал, что расширение НАТО станет величайшей трагедией для всего мира после окончания холодной войны и помешает улучшить отношения между США татами, Европой и Россией. Так и вышло. А Байден испортит дело еще больше.

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