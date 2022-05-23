В Росгвардии предложили упростить учет оружия и патронов юрлицами

Уменьшить количество обязательных к ведению документов учета оружия и патронов юридическими лицами предложили в Росгвардии. Ведомство подготовило соответствующий проект приказа.

По сравнению с требованиями, определенными в настоящее время инструкцией, уменьшено с 25 до 20 количество обязательных к ведению учетных документов, а содержащиеся в них сведения актуализированы", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов​​​.

В ведомстве также подготовили положения, определяющие перечни документов учета оружия и патронов, обязательных к ведению юридическими лицами в зависимости от выполняемых ими уставных задач, а также формы и порядок ведения таких документов.