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Российская газета

В Росгвардии предложили упростить учет оружия и патронов юрлицами

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Сайга-МК-107
Спортивный карабин «Сайга-МК-107».
Источник изображения: Ростех

Уменьшить количество обязательных к ведению документов учета оружия и патронов юридическими лицами предложили в Росгвардии. Ведомство подготовило соответствующий проект приказа.

По сравнению с требованиями, определенными в настоящее время инструкцией, уменьшено с 25 до 20 количество обязательных к ведению учетных документов, а содержащиеся в них сведения актуализированы", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов​​​.

В ведомстве также подготовили положения, определяющие перечни документов учета оружия и патронов, обязательных к ведению юридическими лицами в зависимости от выполняемых ими уставных задач, а также формы и порядок ведения таких документов.

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Компании
Росгвардия
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