Новая американская военная помощь Украине

Министерство обороны США 19 мая 2022 года объявило об одобрении президентом США очередного пакета военной помощи Украине на сумму 100 млн долл. Cообщается, что это уже десятый американский пакет военной помощи Украине с августа 2021 года. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигает 3,9 млрд долл, а с марта 2021 года - около 4,6 млрд долл.

Подготовка военнослужашими морской пехоты США к погрузке в военно-транспортные самолеты Boeing C-17A Globemaster III отправляемых на Украину в порядке американской военной помощи 155-мм/39 легких буксируемых гаубиц М777, май 2022 года (с) министерство обороны США

Всего с 2014 года Соединенные Штаты выделили более 6,6 млрд долл помощи для обеспечения безопасности Украины.

Министерство обороны США сообщило (полностью повторив мотивационную формулировку, использованную для предыдущего пакета военной помощи, объявленного 6 мая), что в новый одобренный пакет военной помощи в 100 млн долл входят поставки , предназначенные "для удовлетворения критических потребностей Украины в ходе нынешних боевых действий, поскольку русские войска продолжают наступление на востоке Украины", и передаваемые из наличия. В объявленную поставку войдут:

- 18 буксируемых гаубиц М777 калибра 155 мм и 18 тягачей для них;

- три РЛС обнаружения позиций артиллерии AN/TPQ-36;

- полевое имущество и запасные части.

Напомним, что ранее в апреле и в начале мая в предыдущих пакетах помощи США выделили Украине 90 легких буксируемых гаубиц М777 калибра 155 мм/39, 72 автомобильных тягача Oshkosh FMTV M1083 (6х6) для них и 209 тысяч артиллерийских выстрелов к ним. Теперь общее количество передаваемых США украинской стороне гаубиц М777 достигнет 108, а тягачей Oshkosh FMTV M1083 для них - 90 (для буксировки первых 18 полученных Украиной гаубиц М777, судя по распространенному видео, используются автомобили КрАЗ 6х6).

Все 90 ранее переданных гаубиц М777 были доставлены на Украину к 12 мая, и уже с начала мая орудия этого типа используются вооруженными силами Украины в боевых действиях против российских войск. 15 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил в телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином, что на этот день 74 из 90 полученных Украиной американских гаубиц М777 уже применялись в боевых действиях.

18 мая представитель министерства обороны США заявили, что на Украину на указанный день были доставлены 156 тысяч из 209 тысяч выделенных 155-мм снарядов для гаубиц М777. Ранее 10 мая было заявлено, что обучение на M777 прошли почти 370 украинских военнослужащих, еще 29 украинских военнослужащих завершили курс технического обслуживания М777 и еще 17 проходили его.

Следует отметить, что, судя по украинским видео применения полученных американских гаубиц М777, украинская сторона получила эти гаубицы от США в базовой конфигурации М777, со снятыми цифровыми системами управления огнем, применяемыми в модификациях М777А1/А2. По американским данным, все М777 вооруженных сил США были приведены к модификации А1, а затем А2, так что снятие СУО перед передачей гаубиц Украине производилось явно специально. .

Одновременно 19 мая Сенат США окончательно одобрил пакет содействия Украине и другим восточноевропейским союзникам США на общую сумму 39,8 млрд долл, из которых военная помощь должна составить около 20 млрд долл. Палата представителей одобрила законпроект о выделении этого пакета 10 мая.