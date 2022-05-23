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Российская газета

В МО РФ рассказали о применении минометов в ходе спецоперации на Украине

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Источник изображения: rg.ru

Вооруженные силы РФ активно применяют в ходе специальной военной операции так называемую окопную артиллерию. Это минометы нескольких калибров, которые стоят на вооружении Российской армии.

Кадры применения минометов на Украине не раз показывало Министерство обороны РФ. Сейчас в войсках имеются минометы трех калибров - 82, 120 и 240 мм.

Самыми ходовыми считаются минометы калибра 120 мм. В основном это модернизированные возимые минометные комплексы 2С12А "Сани".

"Сани" предназначены для уничтожения войск и огневых средств противника в инженерных сооружениях и на труднодоступной местности. В бою они очень оперативно перебрасываются на любое направление. "Сани" возит специализированная транспортная машина в основном на базе автомобиля "Урал".

Для погрузки миномета в автомобиле есть быстросъемный пандус и лебедка. Миномет оснащен комплексом, который позволяет быстро переводить его из походного в боевое положение и наоборот. Это принципиально важно в случае, если противник ведет контрбатарейную борьбу, когда у минометчиков каждая секунда на счету. "Сани" быстро въезжают на позицию, стреляют, а затем быстро уезжают и готовы вести огонь на новом месте. Прицельная скорострельность этого миномета до 10 выстрелов в минуту. Это позволяет за несколько минут накидать врагу "за шиворот" 30-40 мин.

Прицельная стрельба обычными минами с "Саней" ведется на расстоянии до 7 километров. Если используются управляемые мины КМ-8 "Грань" с лазерной головкой самонаведения, то дальность поражения целей увеличивается до 9 километров. Ранее на учениях расчеты "Саней" неоднократно отрабатывали тактику "кочующих" минометов. Она заключается в том, что "Сани" располагаются не в составе взводов, а отдельно и постоянно меняют позиции. Таким образом неприятель вводится в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил. Вполне вероятно, что эта тактика сейчас используется и на Донбассе.



Александр Степанов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С12 Сани
КМ-8 Грань
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
23.05.2022 11:53
Роль миномётов в современных крнфликтах сильно недооценивается, а насыщенность войск 120мм минометами  в звене рота-батальон должна  значительно вырасти.
В нашей армии количество самоходных миномётов НОНА и НОНО-СВК, доставшихся от СССР можно пересчитать по пальцам.
Перспективное САО  Вена в серию так и не пошло, другие разработки самоходных миномётов  также присутствуют только на выставках, а как бы они сейчас пригодились при вскрытии обороны укрофашистов.
Если бы в составе вооружения БМ Бахча-У вместо 100 мм орудия стояла нарезная пушка-миномёт пехотные и десантно-штурмовые подразделения получили бы значительно более мощную и эффективную огневую поддержку.
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